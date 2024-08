Zelenskõi sõnul keskendutakse Pokrovski suunale

Zelenskõi sõnul viidi läbi kontroll kaitseväe mürskudega varustatuse tagamiseks. President rõhutas sellega seoses, et äärmiselt oluline on praegu, et partnerid tegelikult ka täidaksid endale võetud kohustusi.

«Ukraina relvajõudude ülemjuhatajalt Oleksandr Sõrskõilt on tulnud mitmeid teateid. Eesliini kuumad kohad on ennekõike Pokrovski suund ehk Donetski oblast. Me mõistame vaenlase käike ja kavatsusi ning tugevdame end. Oleme kontrollinud mürskude tarnimist. See on praegu väga oluline, et meie partnerid täidaksid oma kohustusi iga paketi ja kõigi meie lepingute osas,» sõnas Zelenskõi.