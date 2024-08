Biden rõhutas Netanyahule Gaza kokkuleppe kiireloomulisust

«President rõhutas relvarahu ja pantvangide vabastamise lepingu kiireloomulisust ning arutas eelseisvaid kõnelusi Kairos, et kõrvaldada kõik allesjäänud takistused,» seisis Valge Maja avalduses.

Iisraeli ajaleht Haaretz oli enne seda teatanud, et üleskutses kokkuleppele jõuda osales ka USA asepresident ja demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris.

Möödunud nädalal toimusid kahepäevased relvarahukõnelused Katari pealinnas Dohas ja need jätkuvad sel nädalal Egiptuse pealinnas Kairos.

Lähis-Ida ringreisi lõpetav USA välisminister Antony Blinken ütles teisipäeval Kataris, et Gaza relvarahu sõlmimiseks pole aega raisata.

«Aeg on määrava tähtsusega» relvarahu jaoks Iisraeli ja Palestiina äärmusrühmituse Hamas vahel, ütles Blinken Doha lennujaamas ajakirjanikele, valmistudes tagasi Washingtoni lendama.

«See tuleb ära teha ja seda tuleb teha lähipäevil ning me teeme kõik endast oleneva, et see finišijoonest üle saada,» ütles ta.