Kümme aastat tagasi koguti meenutusi päevast, mil Baltimaades üle 600-kilomeetrises inimketis käsikäes seisti. Massimeeleavaldusest on peamiselt meelde jäänud küll päikseline ilm ja ülevad tunded, ent on ka neid, kes usuvad, et enne Balti ketti oli elu parem.