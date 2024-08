Läänemets soovis esmalt Madisonile jõudu ja jaksu. «Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehena saan ma nüüd öelda seda, et sellega on ära vormistatud see, et Eesti poliitmaastikul on ainuke kesk-vasakpoolne erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond,» ütles Läänemets.

Tema sõnul teatasid Keskerakonna liider Mihhail Kõlvart ja Madison, et Keskerakonnast saab senise sotsiaal-liberaalse erakonna asemel parem-konservatiivne erakond. «Seda iseloomustab väga hästi ka see, et Euroopa Parlamendis vahetatakse fraktsiooni ja minnakse konservatiivsesse fraktsiooni. Sellega on Keskerakonna senine poliitiline suund ka ametlikult vormistuse saanud ja Eestis on üks konservatiivne erakond juures,» ütles Läänemets.

Ta lisas, et sotsid saavad kogu vasak-tsentristliku poole täitmisega ise väga hästi hakkama.

Läänemets rõhutas hiljem, et väga oluline põhimõtteline muutus on ka see, et Madison veab Yana Toomi Euroopa Parlamendi sotsiaalliberaalsest Renew Europe'ist Euroopa Konservatiivide ja Reformistide gruppi.

Majandusminister Keldo nentis, et tema jaoks on liikumised, kus on selged maailmavaatelised erisused, imelikud. «Me teame erakondi, kus ollakse maailmavaateliselt üksteisele rohkem lähedamal. Toome näite, et mitmed endised keskerakondlased on liitunud sotsiaaldemokraatidega. Mõlemad erakonnad on määratlenud end vasaktsentristlikuks ja on näha mingit loogilist liikumist.»