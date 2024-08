Madisoni liitumine Keskerakonnaga on samm Savisaare koalitsiooni suunas

Madisoni minek Keskerakonda kannab kahte poliitilist sõnumit. Üks neist, nagu viitab poliitanalüütik Tarmo Jüristo, on Madisoni umbusaldusavaldus EKREst lahkunud seltskonnale (Henn Põlluaas, Jaak Valge, Silver Kuusik jt). Kuigi Madison ei liitunud kohe nende loodud Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide (ERK) parteiga, siis vähemalt eeldati, et ta on nendega lähedane ja varem või hiljem ikka liitub.

Madisoni nüüdne samm aga näitab, et ta ERKi tulevikku liiga tugevalt ei usu. Kui Madisonilt endalt küsida, siis ta soovib ERK-le edu ja loodab, et nad järgmistel Riigikogu valimistel ületavad künnise, aga samas ütleb ka, et «nendes pole seda särtsu.» Kõlab nii, et meeldivad inimesed ja meeldivad mõtted, aga erakonna tegemine nõuab ka jõudu, energiat, roppu rabelemist ja ka karismat ning seda ERKs napib.