Küsimus venekeelsete õpilaste arvu kohta sulges lapsele kooli ukse

Kuueaastase poisi ema Triin Teramäe, kes veab liikumist «Eesti kool on eesti keele kodu», mille eesmärk on seista eesti koolide maailmatasemel hariduskvaliteedi eest, põhjendas oma küsimust toomkoolile sellega, et kuna hea haridus on kõigile peredele tähtis, pole eesti pered huvitatud, et eelkoolist tehtaks muulastele keeltekool ning et nende laste hariduse arvel tegeletaks muulastele keele õpetamisega.