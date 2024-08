INIMESTEST AEGAMÖÖDA Ivo. Nurgataguste nuusutaja

Juura, Škoda, Tenerife. Nii võib kolme sõnaga kokku võtta Ivo Tšetõrkini tööelu ja müügimehekarjääri esimese otsa. Erapraksis juristina. Škodade müügijuht. Puhkuseosakute müük Tenerifel koos marokolasest sõbra Faridiga. Kes enam ei mäleta: puhkuseosakute müük tähendas umbes seda, et ühe soojal maal asuva eluaseme kasutusõigust müüdi huvilistele nädala kaupa. Seda osakut – kasutusõigust – võisid edasi müüa, vahetada. Ja muidugi võisid selles korteris või majas ka oma kinni makstud nädala elada. Oli segane aeg ja küllap olid ka need osakud kohati segase ja sogase äri objektiks. Igatahes oli see kogemus ja omandatud hispaania keele oskus Ivole uks, mille kaudu ta sai siseneda Amazonase džunglitesse.