Proviisor: huvi puukborrelioosi kiirtestide vastu on suurenenud

«Kui puugid aktiveeruvad looduses juba kevadel, siis enim puugihammustusi registreeritakse terviseameti statistikale tuginedes just suvekuudel. Nii näeme ka apteekides, et huvi puukborrelioosi kiirtestide vastu aga ka puugieemalduskonksude vastu on kasvanud,» ütles Südameapteegi proviisor Aleksandr Sei.

Sei nentis, et iga puugihammustusega ei pruugi kaasneda haigust, sest kõik puugid ei ole haigusekandjad, kuid kui puuk on hammustanud, on soovitatav puuk eemaldada nii ruttu kui võimalik. «Puugi eemaldamine on lihtsam, kui kasutada abivahendit – puugikonksu, sest puugi keha ei tohi tõmbamise ajal suruda ning samas tuleb veenduda, et puuk on tervena eemaldatud,» ütles Sei.

Samuti soovitas proviisor hammustuskohta hiljem desinfitseeriva ainega puhastada.

«Apteekrid puutuvad sageli kokku ka küsimusega, kas puugihammustusele tuleks õli peale määrida – vastus on kindlasti ei. Puugihammustust tasub puhastada vaid desinfitseeriva ainega,» rõhutas proviisor.

Kui puukentsefaliidi vastu on võimalik end vaktsineerida, siis borrelioosi vastu vaktsiini ei ole ning ainus viis haigust ennetada on vältida puugihammustust. Kui puuk on ikkagi hammustanud, siis võimalikku nakkust saab tuvastada alates 2 nädalat pärast puugi hammustust ka kiirtestiga, mille positiivse tulemuse korral tuleb pöörduda perearsti poole, et alustada ravi.