Glivko sõnul valmistab Kreml elanikkonda juba ette selleks, et sissetung võib veel nädalaid kesta.

«Ja siiski on oluline tunnistada, et operatsiooni sõjaline edukus on endiselt vägagi niiöelda kaalukausil. Kuigi on tõendeid selle kohta, et mõned Vene väed paigutatakse Ukrainast sissetungi vastu võitlemiseks ümber, siis jätkub Moskva pealetung Donbassis raugematult. See on murettekitav märk, kuna strateegiline sabotaaž on Ukraina jaoks peamine sihtmärk,» seisis artiklis.

Kuna Venemaa surve kasvab Ida-Ukrainas, siis on Kiievi jaoks kriitiline aeg Kurski piirkonnas suuremate edusammude saavutamiseks.

«Poliitilisest vaatenurgast sõltub palju selle operatsiooni edust ka president Volodõmõr Zelenskõi jaoks. See on kõrge riskiga ja suure tasuga hasartmäng. Võib proovida kasutada vangivõetud Vene ajateenijaid Ukraina sõjavangide vabastamiseks. Veelgi olulisem on see, et Kurski hoidmine võib mängida olulist rolli läbirääkimiste pidamisel Venemaaga. Esimesed märgid sellest võivad ilmneda India peaministri Narendra Modi külaskäigul Kiievi, kes on enne seda Moskvat külastanud ja positsioneeris end konfliktis potentsiaalse vahendajana,» kirjutas Glivko.

«Kõik see rõhutab lääne tungivat vajadust teha rohkem. Kogu 2024. aasta jooksul on Ukraina piiratud Lääne ressursside juures lootnud võitluses püsimiseks leidlikkusele. See tõi kaasa riigis toodetud kaugmaadroonide kasutuselevõtu ja Venemaa varustusliinide, lennuväljade ja naftabaaside hävitamise sügaval Venemaal. Mõned Ukraina allikad usuvad, et see on parim võimalus lõpetada kurnamissõda – olukord, mis tekkis Venemaa kergemeelsuse ja Lääne otsustamatuse tõttu – ja sundida Venemaad Ukraina tingimustel läbirääkimiste laua taha,» kirjutas Glivko.

Juhataja nimetas mõistatuslikuks ja pettumustvalmistavaks ka mõnede riikide jätkuvaid piiranguid Ukrainale antavate kaugmaarelvade üleandmise ja nende kasutamise osas.