Eesti suursaadik Norras andis kuningale üle volikirja

Eesti ja Norra kahepoolsed suhted on suurepärased. Käesolev aasta on süvendanud kultuurisidemeid, eelkõige tänu Tartu ja Bodø aktiivsele koostööle Euroopa kultuuripealinnadena. Kuningas meenutas soojalt oma riigivisiiti Eestisse. Suursaadik kinnitas, et Norra kuningakoja liikmed on väga oodatud taas Eestit külastama.