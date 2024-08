FOTOD Savisaarelik lindilõikamise traditsioon elab Tallinnas edasi

Tramm saadeti liinile eelmise, keskerakondliku linnavõimu parimate traditsioonide kohaselt. Elav muusika, helivõimendus, õhupallid, catering ja loomulikult lindilõikamine. Kõnniteele kahe teisaldatava posti vahele tõmmatud oranži lindi lõikasid läbi linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE), hiljuti tema parteikaaslaseks saanud taristuminister Vladimir Svet, transpordivaldkonda juhtiv abilinnapea Kristjan Järvan ning trammitehase ja TLT esindajad. Lõikajaid oli nii palju, et lint kippus lühikeseks jääma. Nii jäid samuti kohal viibinud abilinnpead Pärtel Peeter Pere ja Viljar Jaamu lõikuspeost kõrvale.

TLT juhi Kaido Padari sõnul läbis uus tramm edukalt kõik katsetused. Muuhulgas sõideti prooviks läbi ka pooleliolev sadama trammitee. Seal on rööpad maas, kuid muid ehitustöid jätkub veel küllaga. Testsõidu käigus selgus, et mõni post jääb trammile liiga lähedale, aga üldiselt oli uus trammitee täiesti sõidetav.

«Meil on hea meel, et põhjalik katsetuste ja ettevalmistuste etapp on nüüdseks lõppenud ja 35 aastaks tellitud trammid saavad järk-järgult liinil tööd alustada ning esimene tramm asub liini teenindama eriti sümboolselt just trammi sünnipäevanädalal. Nimelt tähistab 24. augustil Tallinna tramm oma 136. sünnipäeva,» ütles Padar.

Järvan märkis, et uute PESA trammide lisandumine Tallinna tänavatele on oluline samm linna ühistranspordi moderniseerimisel ja keskkonnasõbralikkuse suurendamisel. «Tallinna ühistranspordisüsteemis on trammidel alati olnud tähtis roll ning uued trammid aitavad seda positsiooni veelgi tugevdada. Suure veovõimega trammid võimaldavad linlastele pakkuda mugavamat ja sujuvamat teenust ning arvestatud on erinevate kasutajagruppide vajadustega, et ühistransport oleks ligipääsetav kõigile. See loob head eeldused ühistranspordi kasutajate arvu suurenemiseks, mis omakorda aitab vähendada liikluskoormust ja parandada elukeskkonda Tallinnas,» lausus Järvan.

PESA trammid on varustatud tänapäevaste tehnoloogiliste lahendustega, mis tagavad sujuvama sõidu ning parema reisijamugavuse. Uued trammid on avarad, energiasäästlikud ning neis on arvestatud kärudega lapsevanemate ning ka erivajadustega inimeste liikumisega, pakkudes mugavat juurdepääsu. Kokku saabub PESA tehasest Tallinna 23 trammi.