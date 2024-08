SUVINE SUMIN Naisbussijuht: üks ema lastega ei tulnud peale, sest nägi roolis naist

Viimased kuus aastat bussirooli keeranud Laura Koemets (29) meenutab: «Kui ma alustasin, arvas üks reisija, et «oo, meil on check-in’i tüdrukud tagasi». Vastasin naljaga, et «jaa, on-on», kuid istusin rooli ja inimene läks näost täiesti valgeks.»

Tögavat nalja «naine roolis, buss kraavis» ei võta Laura hinge. Tema sõnul on suurtes linnades naine bussiroolis muutunud üpriski tavaliseks ning üllatunud silmapaare kohtab vähem. Paraku on ka negatiivseid reaktsioone tulnud, seda just väiksemates linnades. Laura meenutab aega, kui ta veel Haapsalus huvisõidurongiga Peetrike sõitis. «Seal ei tulnud üks ema oma lastega peale, sest nägi, et roolis on naisjuht.»

Haapsalus on Laura sõitnud ka linnaliinidel. Seal sekeldustest puudust ei tulnud. Kord oli ühel härral nii suur uni silmas, et... «Pidin lausa politsei kutsuma, sest mina ei julgenud suurt purjus meest üles ajada. Kui asi on kahtlane, ei hakka ma ise torkima.» Laural on harja punaseks ajanud ka ülemeelikud koolilapsed. «Pidasin bussi kinni ja ütlesin: «Minge välja!» Järgmine kord olid lapsed viisakuse etalonid.»