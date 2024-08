Tunne Kelam: Hirvepargi eesmärk oli tõde, mitte vabadus

23. augustil 1987 kogunesid tuhanded eestimaalased Hirveparki, et nõuda Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide avalikustamist.

«Tookord oli põhiline mure, kuidas me saame teada tõe. Tõe sellest, mis toimus meiega 1939-1940. Hirvepark oli ju esimene Nõukogude okupatsiooni aegne avalik poliitiline meeleavaldus,» meenutas Tunne Kelam 37 aasta tagust miitingut. «Eesmärk oli tõde, mitte vabadus. Hirvepark tõestas, et tõde teeb meid vabaks.»

«Aga me ei ole kokku tulnud mitte mälestamiseks või traditsiooni jätkamiseks. Oleme tulnud siia selle vabaduse säilitamise ja püsimise nimel, mille taastamisele Hirvepark 37 aastat tagasi andis ajaloolise tõuke,» lisas Kelam.

Erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul on Eestis praegu rahvusliku idealismi defitsiit, mis saanud alguse riigi poliitilisest juhtimisest. «Kriitilistel aegadel on meie rahvas suutnud ennast kultuurrahvana, riigi loojana ja hiljem riigi taastajana teostada lähtudes ideaalidest. Ideaalid ja enda tunnetamine, enda energia ja loovuse tunnetamine ühisel rahvuse teekonnal on kriitiliselt vajalik meie rahvale, et rahvusriigina kesta seistes silmitsi 21. sajandi probleemidega,» ütles Reinsalu.

«Tõde on see, et Eestis on kiiresti süvenev demograafiline kriis,» lisas Reinsalu. «Milline on valitsuse vastus sellele kriisile? Signaalid peretoetuste selektiivseks muutmisest ja lastetoetuste üle vaatamisest! Olukorras, kus Eesti noorte perede kindlustunne on niigi kannatada saanud, süvendab seda valitsuse poliitika ja empaatiapuudus. Isamaa sõnum on selge: jätke Eesti pered rahule!»

Isamaa esimehe sõnul üritab praegune valitsusliit jätta muljet, et ühiskonnas ebakindlust külvavale maksufestivalile puudub alternatiiv. Samas pole koalitsioonierakonnad ligi pooleteise aastaga suutnud riigi valitsemiskuludes läbi viia ühtegi suuremahulist kärbet.

«Nägemus, et Eesti maksustab end ja oma kodanikud, oma ettevõtted majanduslangusest välja, on olemuslikult vale tee. Rahandus on võimalik hoida jätkusuutlik ja majandustõus taastada, kui ütleme »Ei!« maksutõusude poliitikale, mis võtavad Kallase ja Michali valitsuse sammude tulemusena inimeste ja ettevõtete käest 2025. aastal konsolideerituna üle 1,1 miljardi euro. See on vale poliitika,» lausus Reinsalu.