FOTOD Tarmo Kruusimäe ohjas Hirvepargi kõnekoosolekul sõnakat meeleavaldajat

Isamaa auesimees Tunne Kelam lausus, et Hirvepark oli esimene Nõukogude okupatsiooni aegne avalik poliitiline meeleavaldus. «Eesmärk oli tõde, mitte vabadus. Hirvepark tõestas, et tõde teeb meid vabaks.» Kelami sõnul oli pakt päästik, mis vallandas teise maailmasõja. Ta nentis, et erakond on üritanud juurutada Euroopa Parlamendis teadmist, et Nõukogude Liit oli kaasagressor.