Jüri Pihel, Eestis ringhäälingujuhtidest kogenuim, on näinud aegu ja tegusid igasuguseid, kuid see otsus, mis saabus eelmise nädala algul, pani teda veel selgi nädalal imestama, kuidas pooleteise kümnendi pikkuse ajalooga raadiojaam, mis kuulub tema juhitavasse Duo Media gruppi, on tahetud ilmtingimata, vahendeid valimata kinni panna.

«Kas nii käibki, et lugupeetud jaam võetakse ära, sest äkki oleks eetris vaja rohkem rokki?!» pärib ta retooriliselt, ent tegelikult suunab küsimuse tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA), kelle otsustada on, milline raadiojaam saab Eestis tegutsemiseks loa ja milline mitte. «Kui see pole nagu Rein Ristlaan ja EKP keskkomitee, siis mis see on?!» Ristlaan oli kaheksakümnendail Eestimaa kompartei keskkomitee ideoloogiasekretär.