Eesti Maaülikoolis valmis ainulaadne puitkarkasshoone prototüüp

Tegu on keskkonnasõbraliku ning rohepöörde kontekstis jätkusuutliku tehnilise lahendusega, millel puuduvad täielikult metallist kinnitusvahendid. Puidupõhised seina-, põranda- ja laeplaadid on samuti ühendatud postidesse ja taladesse selleks väljatöötatud tapplahendustega.

Tänasel Ukraina iseseisvuspäeval on oluline märkida, et täissuuruses testhoone ehitisealuse pinnaga 29,6 ruutmeetrit (suletud netopinnaga 22,2 ruutmeetrit) püstitatakse projekti Ukraina partneri Lvivi Polütehnilise Rahvusliku Ülikooli (LPNU) üliõpilaslinnakusse.

«Väljatöötatud tootmis- ja ehitustehnoloogia võimaldab koostada väikestest ja kergetest detailidest elemente, mis kokku monteerituna moodustab ühe suurmooduli. Nendest on võimalik nii Vene-Ukraina sõja ajal, kui ka pärast seda omakorda ehitada erineva kasutusotstarbega ja vajadusel mitmekorruselisi hooneid nii haja- kui ka tiheasustuses, nt äärelinnade mitmekorruselisel hoonestamisel,» selgitas projekti liige Sander Saar, miks otsustati luua just moodulhoone.

Moodulhoone kandvaks konstruktsiooniks on eeltapitud puidust karkass, mille jäigastavateks elementideks on diafragmadena töötavad vineerplaadid. Seinad koosnevad kahes kihis asetsevast karkassi ja vineeri kombinatsioonist, mille vahele on paigaldatud puiste-soojustusmaterjal.