Saates räägiti ka Eesti 200 tulevikust.

Hõbemägi sõnas, et 31. augusti üldkogul on Eesti 200 valikus üks vana ja üks uus juht ja kõik see paistab nii, nagu oleks seltskond inimesi pimedas toas ja neil pole aimugi, mis toimub. Ta lausus, et ükskõik, kes sellest toast ka välja ilmub, Eesti 200 laev on läinud.

Meerits sõnas, et kuna Eesti 200-l pole mingeid saavutusi, siis pole neil ka järgmistel valimistel valijale mitte midagi pakkuda.

Ruussaare arvates mingeid võimalusi ikka on, kuna erakond on parlamendis ja neil on mitu ministrikohta. Ruussaar lausus, et tegelikult ei näita ka veel kohalikud valimised nende ellujäämist. Tema hinnangul on probleem selles, et näiteks Margust Tsahkna välisministrina on pidevalt pildil, aga teda ei seostata Eesti 200-ga.

Hõbemägi lausus seepeale, et kui Eesti 200 on midagi poliitikale andnud, siis on ta andnud haridusministri. Ta lisas, et kui algul tundus, et Lauri Hussar valis riigikogu esimehe koha mugavusest, siis tegelikult ei osutunud see tänu opositsioonile mõnusaks ametikohaks, aga Hussar pidas vastu. Tsahkna osas arvas Hõbemägi, et kõik teised ministrid on välispoliitika teemadel hoopis rohkem sõna võtnud, eriti peaminister Kallas. «Mul puudub Eesti 200-sse igasugune usk.

Saates kritiseeriti ka segadust ettevõtete maksustamisel julgeolekumaksuga.