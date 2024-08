USA õhuväeminister Kendall: jätkame koostööd vaenlase heidutamise nimel

«Venemaa agressioonisõda Ukrainas on näidanud, kui oluline on omada õhudomeeni üle kontrolli ja õhus ülekaalu vastase üle, ning selle taustal oli hea meel arutada võimalikke koostöö kohti NATO suurima liitlase USA õhuväeministri Frank Kendalliga,» ütles Salm. «USA julgeolekuabi on viimastel aastatel võimaldanud meil planeeritust kiiremini oma iseseisvat kaitse­võimet tugevdada, seatud võime-eesmärke saavutada ning vajalikku taristut üles ehitada. Oleme tänulikud USA panuse eest Eesti ja teiste Balti riikide kaitsesse.»