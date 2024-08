Vormsi volinikud vahetasid vallavanema välja

Enne umbusaldushääletust andis Vormsi kooli õpetaja Madli Paulus volikogu esimehele üle 138 allkirja Jõgeva toetuseks. Vormsilaste sõnul on see erilist tähelepanu väärt, sest tavaliselt koondutakse millegi vastu, mitte poolt, kirjutab Lääne Elu.

Paulus märkis, et nelja voliniku etteheited Jõgeva tööle on alusetud ja elanikud usaldavad oma vallavanemat. «Eks volikogu otsustab, kas ta kuulab inimesi või mitte,» märkis Paulus.

Volinikest ainsana Jõgevat toetanud Henry Timusk kutsus volinikke üles mõistlikkusele ja riigimehelikkusele. «Soovin, et volikogu leiaks endas jõudu toetada Marise jätkamist. Umbusaldusavalduses toodud väited on õõnsad. Me oleme väga olulise otsuse ees. Peaksime riigimehelikult jätma vaenu ja kiusu ukse taha ning arutama asju koos,» ütles Timusk.