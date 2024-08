PILDID Isamaa peab suvepäevi ja süüdistab poliitilises avalduses Michali valitsust

«Eestis jätkub majanduslangus. Läinud aasta arvestuses kukkus Eesti majandus Euroopa Liidu riikide arvestuses enim. Objektiivselt keerulist olukorda on süvendanud Reformierakonna valitsuste majandusvaenulik ja ebakindlust taastootev poliitika,» seisab avalduses. «Euroopa Parlamendi valimised andsid Eesti poliitilisele juhtkonnale signaali, et inimesed ootavad muutust valitsuse poliitikas. Peaministri vahetus oli võimalus tänasel valitsuskoalitsioonil korrigeerida poliitilist kurssi ning seda lootsid paljud heausksed inimesed.»

Isamaa hinnangul on ametisse astunud Kristen Michali valitsuse poliitiline programm ning tegevus paraku näidanud, et ühiskonnale kindlustunde pakkumise asemel jätkatakse senist Kaja Kallase valitsuse poliitilist kurssi. See aga ei vasta Eesti rahva ootustele ja tekitab kindlustunde asemel ebakindlust.