GALERII Alar Karis: teise maailmasõja eest põgenenute andmekogu on hädavajalik

President Alar Karis rääkis, et EMI algatatud Teise maailmasõja ajal Eestist lahkunud inimeste andmekogu koostamine on hädavajalik.

«Eesti kaotas teises ilmasõjas, Vene ja Saksa okupatsioonides viiendiku oma rahvast ning selle suure rahvastikukao mõju tunneme nüüdki, varsti pea sajand hiljem. Nende aastate suured kaotused ja inimohvrid salvestusid siinse rahva ajaloomällu, on kujundanud meie valikuid ja suunanud meie otsuseid. Seetõttu on väga oluline, et kõigi nende inimeste saatus ja lood saaks võimalikult hästi selgeks,» ütles Karis konverentsil.

«Sestap on Eesti Mälu Instituudi algatatud teise maailmasõja ajal Eestist lahkunud inimeste andmekogu koostamine hädavajalik, oli ju neid – Eestist sõjapõgenikena lahkunuid – 70 000 kuni 80 000. 70 000 kuni 80 000 meie oma inimest,» tähendas Karis ning tõdes samas, et 80 aastat hiljem on seda keeruline teha, sest enamik on juba surnud ja koos nendega on kadunud ka palju uurimistööks vajalikku materjali.