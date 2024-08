«Kutsehariduses on vaja luua uusi erialasid, mis tööturul rakendust pakuvad. Linnaaiandus on vaieldamatult vajalik eriala, iseasi, kui suur peaks seal olema õppekohtade arv ja kas ülejäänud õppekohad Hiiumaal ei peaks olema seotud näiteks inseneeria ja tervishoiuga, mis on aina kasvava oskustöötajate vajadusega? Ettevõtjad on ammu oodanud, et kutsehariduses oleksid erialad, mis annavad neid oskuseid, mida tööturul vaja on ja see reform näeb just seda ette. Ja ka tasuta asjade saamise ootus peaks tänaseks küll juba olema sealmaal, et me kõik mõistame, et tasuta asju pole lihtsalt olemas.»