Volikogu: Vormsi uuele vallavanemale määratud suurem palk on õigustatud

Kati Varblane ütles, et Vormsi on Eesti suurim väikesaar ja kuigi elanike arv pole siin suur, siis hallatav taristu on elaniku kohta teistest kordades suurem. Ta selgitas, et samas on valla arengu eesmärgid ambitsioonikad ja nende ellu viimine sõltub paljuski erinevate projektitoetuste saamise võimekusest. «Tuleb ka arvestada, et väikese meeskonna puhul on vallajuhi enda vastutus suur.»