Hara sadama muulil toimus täna hommikupoolikul varing. Merre varises Hara sadama näitusehoone. Päästeameti pressiesindaja ütles, et häirekeskus sai kell 11.01 teate, et Hara sadamas on merre varisenud kahekorruseline hoone. Tema sõnul pole veel selge, kas hoone hävis täielikult või osaliselt

Pressiesindaja kinnitas, et esialgsetel andmetel kannatanuid ei ole, aga praegu on sündmuskohal ja kail liikumine osaliselt piiratud.

Sadamapidaja Tarvi Velström kirjutas sotsiaalmeedias, et reede õhtul tekkisid muulil asuvasse näitusehoonesse praod, mis viitasid võimalikule varingu ohule. «Näituse hoone suleti külastajatele koheselt ning hoones olnud näitus õnnestus evakueerida. Hetkel on päästeamet muuli osaliselt külastajatele sulgenud. Nädala alguses kaasame ekpertiisi ja toimetame vastavalt eksperitiisi tulemusele. Juminda miinilahingu näituse avame uutes ruumides esimesel võimalusel.»

Ta selgitas, et toimunut on võimalik sadamaalal siiski uudistada ning samuti on sadama restoran, pizzakas ja majutus toimimas tavapäraselt. Velström lisas, et kuigi reedel tekkisid esimesed praod, siis on muul ise terve ning kvaliteetselt ehitatud.

«Näitusega on olnud seotud paljud Hara lahe ääres elavad inimesed, kes on selle saamise loosse oluliselt panustanud. Ajalooliselt on juba nii, et rannarahva elust osa jääb merre,» mõtiskleb Velström.