Esmaspäev tuleb valdavalt päikseline

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne keskööd sajab kohati hoovihma ning võib esineda äikest. Hommikul võib paiguti tekkida udu. Puhub edela- ja lääne-, Ida-Eestis öö hakul ka lõunatuul 3–8, puhanguti kuni 12 m/s, rannikul 6–12, puhanguti kuni 17 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 10–16, rannikul kuni 18 kraadi.

Peipsi järvel pöördub tuul lõunast edelasse ja läände kiirusega 4–8, puhanguti kuni 11 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Öö hakul võib kohati sadada hoovihma ja olla äikest. Nähtavus on enamasti hea. Sooja on 14–16 kraadi.