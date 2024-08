Metsküla kool kasvab nii hoogsalt, et praegune koolimaja jääb kitsaks

«Metsküla koolis tahab käia nii palju lapsi, et koolile on vaja juurdeehitist,» rääkis kooli direktor Pille Kaisel Vikerraadio hommikuprogrammis.

«Kooliaastat alustame järgmisel nädalal. Praegu on meil suur mure sellega, et lapsi on väga palju ja me peame mõtlema sellele, kuidas me kõik ära mahume. 1. septembril läheb Metskülas kooli 34 või 35 last. See on läbi aegade kõige suurem õpilaste arv. Kui meie kool 1989. aastal taasavati, siis alates sellest ajast on koolis olnud kõige rohkem 28 last,» rääkis Kaisel.

Kõige kaugemalt tullakse kooli Kirbla kandist, umbes 25 kilomeetri kauguselt.

Direktori sõnul ei tohiks erakooliks muutumine lastele mingit mõju avaldada. «Aga lapsevanematele tähendab see seda, et nüüd tuleb hakata õppemaksu maksma. Ja kuna ma olen endiselt seisukohal, et erakool ei olnud meie kooli soov ja tahtmine, vaid sundolukord, siis tegelikult ei ole õiglane lapsevanematelt kuigi suurt õppemaksu küsida. Ja see poleks ka mõeldav. Me oleme praegu kokku leppinud, et õppemaks hakkab olema 50 eurot kuus,» rääkis Kaisel.

Kuna kool hakkab riigilt toetust saama alles 1. jaanuarist, siis tuleb õppeaasta esimesel neljal kuul kogu raha ise leida, nagu eelmisel aastalgi. «Õnneks on meil eelmisest aastast jäänud raha, umbes kahe ja poole kuu jaoks, aga pooleteise kuu raha on ikka puudu. Ja edaspidi, kui riigilt hakkab tulema õpetajate palgaraha, õppevahendite raha ja toiduraha, siis ikkagi see 50 eurot ei kata veel kõiki meie vajadusi ära. Me peame ikka veel heade toetajate abile lootma,» ütles Kaisel.

Ta lisas, et kool peab tingimata saama juurdeehitise, sest lähiaastatel kasvab kool veelgi ja siis kõik enam praegusesse hoonesse ära ei mahu. Koolil on isegi juurdeehitise projekt olemas, aga puudu on raha.