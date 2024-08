Ukraina ei toeta Zelenskõi sõnul diplomaatiat igasuguse hinnaga

"Usun, et meie lähenemine, kui räägime oma sammudest nii lahinguväljal ja ka diplomaatilisel suunal, on rahule lähemal, kui ükski teine ​​ettepanek mistahes teiste riikide poolt. Sest see tee on väga keeruline," rääkis president.

"Kui keegi räägib diplomaatilisest lahendusest, siis ma toetan seda alati. Me kõik tahame, et homme ei tapetaks ühtki meie sõdurit ega kedagi. Me tahame seda. Aga sa ei saa läbi rääkida maniakiga, et kuule istu maha. Jah, me mõistame, et olete juba tapnud 30 inimest. Aga räägime ikkagi. Ärge tehke seda uuesti? See ei tööta nii. Selle mehega ehk Vladimir Putiniga see ei tööta," seletas Zelenskõi välisajakirjanikele.