Zelenskõi hinnangul hävitasid venelased hotelli sihilikult

«Terve päeva koristati Kramatorskis pärast Venemaa raketirünnakut rususid. Eelkõige said pihta ajakirjanikud - agentuuri Reutersi meeskond. Ukraina, Ameerika ja Suurbritannia kodanikud. Vene rakett Iskander hävitas tavalise linnahotelli. Absoluutselt sihikindlalt ja läbimõeldult. Selles rünnakus sai viga seitse inimest ja üks inimene surma,» rääkis riigipea.

Rahvusvaheline uudisteagentuur Reuters teatas pühapäeval, et Venemaa raketilöögis Ukraina idaosas asuvale hotellile sai surma koos nende meeskonnaga töötanud ohutusnõunik.

Reuters teatas, et on vapustatud oma nõuniku kaotusest hotellis Sapphire, kus viibis kuus sõda kajastavat uudistemeeskonda. Reutersi informatsiooni kohaselt sattus veel kaks ajakirjanikku haiglasse, kellest ühe vigastused on rasked. Kolm meediatöötajat pääses vigastusteta.