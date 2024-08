Zelenskõi väitel on Ukraina Kurski oblastis veel edenenud

Ukraina parlamendi inimõigusvolinik Dmõtro Lubõnets ütles telesaates, et alates Ukraina relvajõudude Kurski operatsiooni algusest on taoliste vahetuste osas tekkinud täiendav alus ettevaatlikuks optimismiks. Siiski ei tohi kunagi unustada, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu ja venelased võivad igal hetkel ilma igasuguse selgituseta peatada mis tahes, sealhulgas vahetusprotsessid.

«Tänase seisuga näevad kõik, et tulemus on olemas. Koordinatsioonistaabi meeskond töötas, kõik tegid oma tööd. Ka täna jätkasime suhtlust järgmiste vahetuste osas, kasutame seda võimalust alati. Praeguse seisuga võin rääkida, et mul on suhtluskanal (Vene inimõigusvoliniku Tatjana) Moskalkovaga,» lausus ta, lisades, et dialoog on muutunud süstemaatilisemaks ja Ukraina on hakanud Venemaa poolelt rohkem teavet saama.