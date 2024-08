Zelenskõi sõnul on vaja vältida viivitusi abipakettide logistikas

«Nüüd on meil mõned valjuhäälsed teated partnerite kaitsepakettide kohta Ukrainale, mis ei realiseeru täielikult mitmete kuude jooksul,» kurtis president.

President toonitas, et Venemaa külmutatud varadest osa kättesaamiseks on vaja reaalset mehhanismi, et neid juba sel aastal Ukraina toetuseks kasutada. Lisaks on vaja vältida viivitusi logistikas.

«Tänan kõiki meie partnereid, kes tõesti aitavad. Kõiki juhte, kes meiega koostööd teevad meie usaldusväärsema kaitse ja meie usaldusväärsemate positsioonide nimel. Aga aeg tähendab kaotusi,» tõdes riigipea.

«Mida kauem oleme sunnitud ootama, siis seda suuremaid kahjusid Venemaa tekitab ja seda rohkem inimesi me kaotame,» jätkas president.

Zelenskõi peab soovitavaks, et teine rahutippkohtumine toimuks mõnes globaalse lõuna riigis, ning ütles, et tegi India peaministrile Narendra Modile ettepaneku korraldada see üritus Indias.

«Ma tõesti leian, et teine rahutippkohtumine peaks toimuma eelistatavalt ühes globaalse lõuna riigis. Me oleme väga avatud. Ma toetan seda absoluutselt ning ütlesin ja jagasin seda peaminister Modiga, et korraldada globaalne rahutippkohtumine Indias,» ütles Zelenskõi India meediale antud intervjuus, mis avaldati pühapäeval.

President rõhutas samas, et Ukraina ei saa korraldada rahutippkohtumist riigis, mis ei ole veel ühinenud rahutippkohtumise kommünikeega.

Zelenskõi sõnul puudutab see mitte ainult Indiat, vaid ükskõik millist riiki, mis suhtub positiivselt teise rahutippkohtumise läbiviimisesse.

Ta märkis, et Ukraina on rahul, kui India, mis ei ole otsesõnu Venemaa vallandatud sõda hukka mõistnud, ühineks mõne rahutippkohtumise kommünikee punktiga.