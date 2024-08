Keskerakonnaga liitus muusik Priit Jürjens

«Täna, kolme lapse isana tean seda, et peame, kasvõi nina verel, Reformierakonnast lahti saama. Sellest ajast alates kui Kaja Kallas ennast peaministriks valetas, on kõik ainult allamäge läinud. Ma tunnen seda omal nahal,» kirjutab Jürjens oma Facebooki lehel.

«Tekkisid mingid uued ülemakstud värdjad irvitavad poliitikud, uued maksud, veel uusi makse, hinnatõusud, majandus on jubedas seisus jne. Ma ei jaksa enam. Kui Keskerakonnal on ainsa parteina siin võimalus midagi teha, kui Keskerakond on tõesti saanud tagasi selge sihi, maailmavaate ja eesmärgid, siis nii olgu. Astun ka sellesse parteisse ja usaldan. Sest olgem ausad, meil pole kedagi teist ju,» lisas Jürjens.