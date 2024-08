FOTOD Laadima jäetud arvuti süütas korteri

Korteris olnud nentisid, et nad olid tulekahju puhkedes voodi peal sülearvutit laadinud. Päästetööde juhi hinnangul saigi tulekahju alguse just laadimise käigus seadet tabanud elektrilisest rikkest.

Päästjad panevad inimestele südamele, et elektriseadmeid laadides tuleb järgida ohutusnõudeid. Elektriseadet laadides ei tohiks seda jätta järelevalveta ning kui aku on täis laetud, siis tuleks see vooluvõrgust eemaldada. Kindlasti ei tohiks seadet laadida kergesti süttiva põlevmaterjali juures nagu näiteks voodi peal või padja all.