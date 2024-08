Komisjon võttis vastu ettepaneku kalapüügivõimaluste kohta Läänemerel

Läänemere lääneosa tursa olukord on sarnane. Seepärast teeb komisjon ettepaneku kohandada kaaspüügi lubatud kogupüüki vastavalt tegelikele vajadustele ja säilitada kõik kaasnevad meetmed.

Läänemere lääneosa räime varud jäävad märkimisväärselt allapoole miinimumtaset. Komisjon teeb ettepaneku kaotada erand väikesemahulisele rannapüügile ja kohandada lubatud kogupüüki üksnes vältimatu kaaspüügi võrra.

Läänemere keskosa räime varu on alates eelmisest aastast kasvanud üle miinimumtaseme. ICES prognoosib varude suurenemist, kuid rõhutab, et see prognoos on tavapärasest ebakindlam. Seepärast teeb komisjon ettepaneku tegutseda ettevaatlikult ja mitte suurendada lubatud kogupüüki ICESi nõuandes esitatud maksimaalse tasemeni. Liivi lahe räim on hea tervise juures ja komisjon teeb ettepaneku kehtestada püügi piirnormid vastavalt ICESi soovitatud maksimummääradele.

Kuigi teaduslike nõuannete kohaselt oleks võimalik püüki märkimisväärselt suurendada, jääb komisjon ettevaatlikuks, peamiselt sellepärast, et kaitsta turska, mis on atlandi merilesta vältimatu kaaspüük. Sel aastal jõustuvad eeldatavasti uued meetmed tursa kaaspüügi vähendamiseks alternatiivsete püügivahendite abil.

Milline on kiluvaru?

Kiluvaru suurus on püsivalt madala paljunemismäära tõttu märkimisväärselt vähenenud. Teadlased hoiatavad, et varud võivad langeda alla tervisliku taseme, kui paljunemine on oodatust väiksem. Seepärast soovitatakse teaduslikes nõuannetes kilupüüki oluliselt vähendada. Komisjon teeb ettepaneku kehtestada lubatud kogupüük tasemel, mis minimeerib ohtu, et kalavaru suurus langeks allapoole miinimumtaset.

Läänemere avaosa jõelõhepopulatsioonide seisund on väga erinev – mõni populatsioon on nõrk, mõned aga heas seisundis. Hea seisundi taastamiseks soovitas ICES kolm aastat tagasi sulgeda kogu lõhepüük Läänemere avaosas. Samal ajal leidis ICES, et suvel on võimalik säilitada teatav kalapüük Botnia lahe ja Ahvenamaa rannikuvetes. ICES säilitas 2025. aasta nõuandes esitatud põhimõtte, kuid vähendas sellega seotud püügitaset, sest paljunemismäärad on viimastel aastatel vähenenud. Seepärast teeb komisjon ettepaneku kohandada vastavalt kalapüügivõimalusi ja kaasnevaid eeskirju, eelkõige keelustades kasvatatud lõhe harrastuspüügi, mis põhjustab vältimatult ka loodusliku lõhe surma.

Komisjoni ettepanekute alusel teevad ELi liikmesriigid lõplikud otsused ja määravad kindlaks kõige olulisemate kaubanduslike kalaliikide maksimaalsed lubatud püügikogused Läänemerel. Nõukogu vaatab komisjoni ettepaneku läbi ja võtab selle vastu oma 21.–22. oktoobri istungil.

Läänemeri on Euroopa saastatuim meri, mida mõjutavad elurikkuse vähenemine, kliimamuutused, eutrofeerumine, varasem ülepüük ja saastatus.