Tsahkna esindusjuhtidele: Ukraina võit on suurim prioriteet

Tsahkna tänas oma tervituskõnes esindusjuhtide konverentsil kõiki suursaadikuid ja eriesindajaid nende tehtud töö eest ning sõnas, et peame sama kindlal sammul edasi astuma.

«Eesti välispoliitika seisab tugeval alusel ja liigub õigel kursil ning seda tänu meie saatkondade ja peamaja kolleegidele, kes pingutavad iga päev Eesti riigi nähtavaks tegemise ja meie huvide parima esindamise nimel. Eesti on globaalselt paljude teemade eestvedajaks ja meie mõju on kaugele nähtav. Meie eeskuju usaldatakse,» ütles Tsahkna.

Kõneldes julgeolekuolukorrast ning Venemaa agressioonisõjast Ukraina vastu, rõhutas Tsahkna, et see jääb Eesti välispoliitika keskseks teemaks. «Kaalul ei ole vähemat ega rohkemat kui meie eksistentsiaalsed julgeolekuhuvid. Ukraina võit selles sõjas on meie prioriteet number üks, number kaks ja number kolm,» sõnas välisminister.