Zelenskõi sõnul valmistatakse ette vastust Venemaale

"See oli üks suuremaid õhurünnakuid, seejuures kombineeritud rünnak. Üle saja mitmesuguse raketi ja sadakond Shahedi drooni," ütles Zelenskõi Telegrami kanalil videopöördumises.

Umerov kutsus esmaspäeval pärast Venemaa suurrünnakut partnereid üles kaotama piiranguid rünnakutele Venemaa alal asuvate sõjaliste sihtmärkide vastu ning teatas ühtlasi, et Ukraina valmistab ette vastuseid – omatoodetud relvadega.

"Täna öösel pommitas Venemaa taas meie linnu. Vigastada said tsiviilisikud, hävisid majad ja kriitiline taristu sai kannatada. See tõendab veel kord, et võitmiseks vajame kaugvõimekust ja piirangute kaotamist vaenlase sõjaliste sihtmärkide ründamisel," kirjutas Umerov Facebookis.