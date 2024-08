GALERII Valitsus kogunes eelarvekõnelustele

Eesootava riigieelarve märksõnadeks on kahtlemata maksutõusud ja kärped. Koalitsioonierakonnad on välja käinud erinevaid maksuideid, mille kaudu edaspidi riigikassasse raha teenida. Samal ajal on ministeeriumid pidanud leidma kärpekohti, kust jooksvaid kulusid kokku hoida.