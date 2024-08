Keskerakond valmistub umbusaldusavalduseks Jevgeni Ossinovskile

Keskerakond rõhutab, et linna ülesanne on esmajoones toetada linnakoole, aga kui on eesmärk toetada erakoole, tuleks seda teha ühesuguste reeglite alusel. Umbusaldusega oodatakse liituma ka EKRE saadikuid, kuid seekord loodetakse toetust leida ka Isamaast.

Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Manuela Pihlap, kes on ühtlasi ka revisjonikomisjoni esimees sõnas, et lisaks opositsiooni saadikutele loodab Keskerakond ka Isamaa toetusele, kes on seni korruptsiooni küsimuses olnud väga põhimõttelised. «Tallinna linnavolikogu liikmetel on nüüd hea võimalus ka tegudes näidata, et korruptsioonil ei ole pealinnas kohta,» ütles Pihlap.