Parvel Pruunsilla ja Priit Humala asjas hakati tunnistajaid üle kuulama

Juba 1990ndate keskpaigast Tartu linnavalitsuses töötav Mölder kinnitas kohtus, et tunneb ka Humalat pikalt ning samuti teab ta ammusest ajast ka Pruunsilda. Lisaks kirjeldas ta prokuröri palvel seda, mis on tema roll linnasekretärina ning millised on tema tööülesanded.

Mölder kirjeldas ka seda, et Humal oli oma stiili poolest veidi teistsugune abilinnapea kui enamik neist. «Humal on igapäevaküsimustega tegelemisse rohkem sekkunud, kui klassikaliselt abilinnapead seda teevad,» kirjeldas ta. Samuti olevat Humalal tekkinud linnaplaneerimise ameti ametnikega seetõttu konflikte ning kurdeti Humala juhtimisstiili üle. Humal oli stiililt pigem selline, kes ametnike soovitustele ei toetunud. «Nii palju [kui] ma olen /.../ Humalaga töötanud, siis detailid on /.../ Humala iseloomus kinni. See ongi tema viis tegeleda,» tõdes Mölder.