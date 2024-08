«Igal organisatsioonil on omad käitumisreeglid,» märkis ära Narva piirkonna esimees Tarmo Tammiste. «Keskerakonnal on selleks erakonna põhikiri ja eetikakoodeks, millest peavad kinni pidama kõik erakonna liikmed. Panšin, vaatamata mitmetele hoiatustele, seda aga ei teinud ja jätkas oma erakonna mainet kahjustavat tegevust.»

Juhatuse otsuses toodi välja, et M. Panšin kahjustab järjepidevalt Keskerakonna mainet - solvab sotsiaalvõrgustikus avalikult erakonna esimeest, aseesimehi, piirkonna juhatuse liikmed ja teisi inimesi, kes on talle isiklikult ebameeldivad, kuritarvitades selleks oma staatust sotsiaalvõrgustikus. Lisaks toetas ta Europarlamendi valimistel avalikult Reformierakonna kandidaati. Narva piirkond peab ülaltoodud punkte piisavaks, et M. Panšin erakonnast välja arvata.