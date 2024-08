Kalur veebirakendusest: oleme läinud iPhone’ilt tagasi Nokia peale

Alates 1. juulist on kalurid kohustatud oma püügiandmed edastama nutirakenduses PERK (püügiandmete esitamise rakendus kaluritele), kust esitatav info läheb korraga nii keskkonnaametile kui ka põllumajandus- ja toiduametile. Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) on kirjutanud: «PERKi arendades on pööratud tähelepanu kasutajamugavusele, et kaluril oleks andmeid lihtne sisestada ka ekstreemsetes tingimustes», ning soovitab kasutada rakendust just nutiseadmes.