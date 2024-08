Kahe Silla jooksu tõttu on liiklus Pärnu kesklinnas ümber korraldatud

Reedel, 30. augustil hakatakse Endla teatri ja Kesklinna silla vahelisel alal võistluskeskust ehitama. Endla esine parkla ja Silla parkla on alates 30. augustil kell 12st kuni 1. septembril kella 17ni suletud. 30. augustil kella 18st kuni 1. septembril kella 17ni kehtib ajutine liikluskorraldus, mil Kesklinna silla liiklus toimub Laia tänava kaudu ning Akadeemia tänav on silla ja Rüütli tänava ning Vee tänav Pika ja Laia tänava vahel suletud. Mõlema suuna ajutised bussipeatused on sel ajal viidud Laiale tänavale kontserdimaja juurde.