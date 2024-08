Kliimaministeerium tunnistas, et metsa asemele puuistandike rajamine on seadusevastane

Esmaspäeval Postimehes ilmunud artiklis «Kliimaministeerium kirjutas seaduseelnõusse lõhkeda ähvardava pommi» viitas Siim Kuresoo, kes on Euroopa metsapoliitika eestkostja sihtasutuses Fern, et plaan on vastuolus kahe hiljuti jõustunud EL määrusega.

«Esimesena ja väga üheselt on vastuolu määrusega, mis keelab müüa Euroopa turgudel tooteid, mille saamiseks on kasutatud tooraineid metsade raadatud või degradeeritud aladelt ja mida lühendatult kutsutakse raadamismääruseks,» selgitas Kuresoo. «Degradeerumine on määruses kirjeldatud muuhulgas olukorrana, kus looduslikult kasvama hakanud mets asendatakse istandikuga. Eestis ei ole otseselt määruse järgi istandikke selliselt rajada keelatud, ent keelatud on toodete müük, mis on pärit sellistel aladel kasvatatud puidust, mis muudab nende rajamise tööstuse vaatest mõttetuks. Määrus näeb ettevõtetele, kes sest keelust üle astuvad, ette krõbedad trahvid. Samuti võib laialdane istandike rajamine metsa asemele mõjutada Eesti riskihinnangut. Sedakaudu võib see teha elu raskemaks ka ettevõtetele, kes istandike puitu kasutada ei soovi, ent kes peavad nüüd põhjalikumalt tõestama, et nende toodetes sedalaadi puitu pole.»