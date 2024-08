Eesti usub, et Venemaa keerab Kurski fiasko pärast hübriidrünnakutele vinti juurde

Läänemere maade nõukogus, mille eesistujamaa Eesti praegu on, kaardistati hiljuti ära kõik hübriidaktsioonid, mida Venemaa on täiemahulise sõja algusest ehk kahe ja poole aasta jooksul Põhjalas ja Baltikumis korraldanud.

«Kui teha see kõik avalikuks ning asetada ennast kolme aasta tagusesse olukorda, siis me olnuksime kõik kogu regioonis šokis sellest, mida Venemaa korraldab,» rääkis Tsahkna Postimehele. «Me ei tohi sellega ära harjuda. Venemaa tahab järjest testida punaseid jooni ning meie ühiskonda tuimestada, ehk me peamegi seda võtma nii, et pehme agressioon juba käib.»