Helenius: oleksin väga õnnelik, kui Jürgen Ligile antakse riigirahanduses diktaatorlik võim

Heleniuse hinnangul ei vasta tõele narratiiv, et riigiaparaadis puudub suur ametnike hulk, keda lahti lasta. «Nagu on ettevõttega, siis alati saab kärpida. Efektiivsus ei ole kinni ainult selles, kui palju ametnikke sul kuskil on. Efektiivsus on kinni selles, kui hästi sa neid kasutad ja kas saad uued IT-süsteemid efektiivsemaks teha, näiteks tehisintellekti kasutades. Samu teenuseid saab pakkuda ka poole rahaga,» rääkis Helenius. Ta tõi ka välja, et riigisektoris on palgad tõusnud oluliselt kiirema tempoga kui erasektor.