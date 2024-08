FOTOD Tallinna loomaaed sai Tšehhist kaks ninasarvikut

Kuna loomade vanus on suhteliselt kõrge, ei ole plaanis nendelt järglasi saada. Ninasarvikute keskmine eluiga loomaaedades on 35–40 aastat.

Dvůr Králové loomapargi ninasarvikute talitaja Libor Mazh kirjeldab Bintit ja Elbat kui väga erinevate iseloomudega loomi. Kui Elba on pigem tujukas ja võtab uute inimestega harjumiseks pikalt aega, siis Binti on jällegi väga rahulik ja sõbralik. Elba on saanud kolm järglast, Binti aga mitte ühtegi, kuigi on üritanud. Elba on toidu suhtes väga pirtsakas, Binti aga sööb kõike ja väga palju – seetõttu on tema ka tuntavalt suuremat kasvu.