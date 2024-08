Meeldetuletus: sel nädalal muutuvad lennukile minnes taas käsipagasi reeglid

Tallinna lennujaama lennundusjulgestuse osakonna juht Tarvi Pihlakas soovitas reisiks valmistudes kontrollida, et käsipagasisse pakitavad vedelikud on kuni 100-milliliitristes mahutites ning arvestada, et lennujaamas tuleb julgestuskontrolliks vedelikud pagasist välja võtta.