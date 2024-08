Perling kandideerib tagasi Parempoolsete juhiks

Hääletus erakonna esimehe kohale, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete kohtadele toimub elektrooniliselt infosüsteemis Volis. Hetkel veel ei ole teada, et keegi kavatseks Perlingule esimehe kohale konkurentsi pakkuda.

Senine erakonna juht, endine riigi peaprokurör Lavly Perling pürgib taas sellele positsioonile. «Olen oma erakonna sees ka palunud selleks toetust. Julgen ka vastata küsimusele «miks»: esiteks ma usun sellesse meeskonda ning liikmetesse, kes mu seljataga on ja parempoolsuse eest valmis seisma. Teiseks, alustatuga tuleb edasi minna. Kolmandaks, ma tunnen, et on jõudu ja energiat seda vedada,» sõnas ta Postimehele.