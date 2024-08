Võsul tegutsenud surfikool pakib asjad ja vahetab asukohta

Vald sellega ei nõustnud, vaid pakkus, et tõstab suvise rendisumma kahekordseks, 300 euroni. Ehkki lõpuks jäädi vana summa juurde, jõudis Piho tõdemuseni, et ta pakib surfikooli vara sügise hakul kokku ja teeb talle eraldatud platsi puhtaks. «Vald näeb, et kui peaksin [uuel konkursil] suuremat rendihinda pakkuma ja võitma, siis ehitan surfikooli uuesti üles. Kõlab üsna absurdselt aga selline see pakkumine on,» ütles Piho.