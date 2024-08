Abilinnapea Jašin Lasnamäe vanemast: sotside valikud võivad takistada üleminekut eestikeelsele õppele

Sotsiaaldemokraatlik erakond teatas täna, et neli kuud otsinguid on päädinud Julianna Jurtšenko nimetamisega Lasnamäe linnaosavanema kandidaadiks. Jurtšenko oli varem Lasnamäe linnaosavanem veebruarist 2022 kuni Mihhail Kõlvarti linnavalitsuse kukutamiseni tänavu kevadel. Ta lahkus Keskerakonnast täna pärastlõunal.

Pealinna hariduse eest vastutav abilinnapea Aleksei Jašin tuletas meelde, et Julianna Jurtšenko soovis veel poolteist kuud tagasi eestikeelsele haridusele üleminekut peatada.

«Kahtlen sügavalt, et inimese vaated niivõrd põhimõttelises küsimuses saavad muutuda loetud nädalate jooksul. Lasnamäe vajab usutavat kõneisikut ja tugevat juhti ülemineku õnnestumiseks. Seni on Jurtšenko paistnud silma vaid ülemineku takistamise ja segaduse külvamisega,» ütles Jašin.

Tema hinnagul on raske ette kujutada, kuidas selline inimene suudab motiveerida ja veenda ülemineku koolide õpetajaid ja lapsevanemaid, et reform on vajalik ja tehtav.

«Jurtšenko ainus võimalus on võtta tagasi seni öeldud sõnu, et üleminek ei ole võimalik ja seda tuleks tagasi pöörata. Seejärel tuleb kinnitada avalikkusele nii eesti kui ka vene keeles, et tema eesmärgiks on aidata eestikeelse hariduse elluviimiseks igas Lasnamäe haridusasutuses. Päeva lõpuks vastutavad sotsiaaldemokraadid, kas Lasnamäe juht toetab linnaosa üleminekut või ajab seda kraavi,» arvab abilinnapea.

Jašini arvates on Jurtšenko kaasamise taga sotsiaaldemokraatide soov võita vene valijate hääli, kasutades piiripealseid meetmeid, ja see on muutumas mitmel tasemel küsitavaks.

«Nende käitumist on väga raske mõista, sest kaalukausil on sajandi tähtsaim reform haridusvaldkonnas. Vene valijate meeleheitlik meelitamine ei saa tulla selle arvelt,» lõpetas Aleksei Jašin.