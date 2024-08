Võsul on tasuline parkimine kired lõõmama löönud

Võsu keskosas, Eha tänavast Simona sillani, on alates 10. juunist auto parkimine tasuline ööpäev läbi. Tund parkimist maksab 2,50 eurot, ööpäeva eest tuleb välja käia 15 eurot. Võrdluseks võib öelda, et Tallinna kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal on esimesed 15 minutit prii ja tunni eest tuleb maksta 1,50 eurot.